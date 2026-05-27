◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）楽天が中日に逆転負けを喫し、２連敗となった。滑り出しは順調だった。初回に１死一塁から辰己が２ラン。先制アーチで大きな得点をもたらした。しかし、先発した古謝が不安定だった。初回に１点を失うと、１点リードの３回先頭で鵜飼に右中間への同点ソロを被弾。同点の４回は１死から石川に左翼席へ勝ち越しソロを浴びた。さらに１死二塁から