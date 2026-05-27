◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が先発して、６回６安打２失点。自身の連敗を３で止め、６度目の先発、７度目の登板で待望のプロ初勝利を手にした。「初回に２点を取られてしまいましたが、野手の皆さんが助けてくれたおかげで粘ることができました。感謝しています」と、喜びをかみしめた。初回に辰己に５号２ランを献上。２試合連続で先制