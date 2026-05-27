◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）オリックスが５年ぶりの交流戦優勝へ連勝スタートした。１点を追う２回に若月が同点打を放ち、来田も勝ち越しの犠飛。４、５回と中盤にも加点し、先発の曽谷は５回を２失点で３勝目（３敗）をつかんだ。５月は３戦３敗だった左腕にとってうれしい白星。６回からは盤石のリレーだった。吉田、寺西、椋木と１イニングずつつなぎ、最後はマチャドが締