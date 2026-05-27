◇交流戦中日7─2楽天（2026年5月27日バンテリンドーム）中日先発のドラフト2位・桜井頼之介投手が待望のプロ初勝利を挙げた。6回を被安打6の8奪三振、2失点の力投。力の限り腕を振り、本拠地のバンテリンドームで躍動した。「初回に2点取られてしまいましたが、野手の皆さんが助けてくれたおかげで粘ることができました。感謝しています」初回1死一塁から辰己に左翼席へ先制の2ランを浴びた。いきなり出はなをくじか