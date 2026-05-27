舞台「ガチアクタ」の公式サイトが27日に更新され、主人公役の俳優・今牧輝琉（22）の降板を発表した。今牧は26日公演の上演中に足を負傷し、その後の検査で半月板損傷と診断された。同サイトで「5月26日(火)18:30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました」と報告。続けて「ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さ