3回巨人1死一、三塁、丸が右前に適時打を放つ＝東京ドーム巨人が連敗を5で止めた。1点を先制された直後の三回、キャベッジ、丸、戸郷の適時打などで5点を奪って逆転した。戸郷は7回1失点と踏ん張って2勝目。ソフトバンクは初先発のアルメンタが5失点と崩れ、連勝が4で止まった。