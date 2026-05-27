◇交流戦オリックス─DeNA（2026年5月27日横浜）オリックスが連勝で、対DeNA戦の勝ち越しを決めた。2回無死一、二塁で7番・若月がDeNA・篠木から先制の中前適時打。前日にNPB通算1000試合出場を達成した女房役が、5回2死満塁でも中堅へ2点適時打を放つなど3打点の躍動で勝利に貢献した。投げては先発・曽谷が5回9安打2失点の粘投で、今季3勝目。6回からは吉田、寺西、椋木、マチャドのリレーでDeNA打線を封じ込めた。