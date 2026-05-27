5月27日（水）に放送された『徹子の部屋』に、野呂佳代が出演。芸能界入りのきっかけとなったAKB48オーディションにまつわる驚きのエピソードを語った。【映像】野呂佳代、AKB48に入るため「履歴書」に衝撃のウソ…最終審査で「誰だコイツ呼んだの」幼少期から俳優になる夢を持ち、オーディションに書類を送り続けたが、「全然受からなかった」と当時を振り返った野呂。22歳の頃、ラストチャンスと思ってAKB48のオーディションを受