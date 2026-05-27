県知事選挙の投開票が5月31日に迫ってきました。県の未来を見すえ論戦が活発に‥‥‥皆さんは“県のリーダー”に何を託しますか？まちの“声”を取材しました。 ◆物価高 【20代】「物価高ですかね」【30代】「物価高ですよね。厳しいですね」まちで多く聞かれた“リーダーに求めること”‥‥‥物価高への対応です。前回選挙が行われた2022年ごろから続く“物価高騰の波”に加え、最近では中東情勢