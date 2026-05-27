入野自由が、ミニアルバム『HUMOR』を8月26日にリリース。あわせてに8月29日に『入野自由 納涼祭2026』を開催する。 （関連：入野自由、ライブ＆トークで見せる才能と素顔初トークイベントでファンと作り上げた愛のある空間） 本情報は、本日5月27日に開催された『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026』羽田公演内で明らかにされたもの。入野のミニアルバムのリリースは約4年ぶりとなる。本作には『IRINO M