（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は27日、台北市内で社員総会に出席し、参加した蔣万安（しょうばんあん）台北市長に対して「人間にご飯が必要なように、人工知能（AI）には電力が必要だ」として電力の増強を求めた。フアン氏は、台湾は今まさに急成長しているところだと指摘。エヌビディアの4〜5年前の対台湾投資額は年間100億〜150億米ドル（約1兆6000億〜2兆4