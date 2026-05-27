台湾メディアのETtodayは26日、日本から台湾に帰った後、日本語の迷惑メールが大量に届いたとの投稿に注目が集まっていると伝えた。記事によると、ある台湾人女性ユーザーが同日、フェイスブックのグループで助けを求めた。女性は先月末に日本旅行に行ったが、最近になってふと思い立ってメールボックスの整理を行っていたところ、大量の日本語メールが届いていることに気付き驚いたという。女性がアップしたメールボックスの画像