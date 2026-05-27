中国では、ビザ免除の範囲拡大や出国税還付政策の適正化・拡充に伴い、入境者数が消費の増加へと急速に転換しています。今年1〜4月の出国税還付売上高は、北京で45％増となったほか、上海65％増、広州186％増、深セン145％増を示しました。商務部などの部門は昨年4月、「出国税還付政策の一層の適正化による入境消費の拡大に関する通知」を発表し、税還付対象店舗の届出条件の緩和、税還付適用下限額200元（約4700円）への引き下げ