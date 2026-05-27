斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰する『ショードラアワード2025』受賞式が16日、都内で行われ、「セイカイガワカラナイ」が大賞を受賞。登壇していた俳優の畑芽育から楯が手渡された。【全身ショット】二の腕すらり！華やかなドレス姿で登場した畑芽育「セイカイガワカラナイ」が制作したショートドラマは、親や友人など周囲がAIチャットボット「ChatGPT」に委ねる姿を、風刺を効かせなが