お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二（61）が、26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、24日に行われた競馬の第87回オークスの後日談を語った。東京競馬場で開催された牝馬クラシックの第2戦。今村聖奈（22）騎乗のジュウリョクピエロが制した。今村はJRA所属の女性騎手として初のG1制覇という快挙を成し遂げた。馬名の由来でもある作家・伊坂幸太郎さんの小説「重力ピエロ」の重版が