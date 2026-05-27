日本航空は２７日、５０歳代の女性客室乗務員（ＣＡ）が乗務前の検査でアルコールが検知され、航空機１便の出発が約４０分遅れたと発表した。客室乗務員の責任者だったが、前日に同僚と規定に反する飲酒をしていたという。国土交通省が事実関係を調べている。発表によると、女性客室乗務員は２３日午前７時４０分の広島発羽田行き２５２便に乗務予定だったが、乗務１時間前に広島空港で行った検査でアルコールが検知された。同