NHK「あさイチ」公式インスタグラムが27日までに更新され、鈴木奈穂子アナウンサー（44）と、そっくりと話題となった女優の2ショットが公開された。投稿では、26日放送の内容を紹介。「羽田空港に結婚式場や神社があるって知ってましたか？ゲストの菊池亜希子さん・坂口涼太郎さんもそれぞれ空港のお気に入りスポットを教えてくださいました」とつづり、現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜午前8時）で、主人公・