夏本番に向けて、足元からオシャレを引き上げてくれるサンダルは早めにチェックしておきたいところ。40・50代の着こなしには、あらゆる服装に合わせやすく、装いを程よく引き締めてくれる黒サンダルが頼れる存在になるはず。今回は【ZARA（ザラ）】のセールで見つけた「黒サンダル」をピックアップ。大幅値下げ中なので、この機会に早速チェックして。 足元に抜け感を添えるミニマルデザイン 【ZARA】「メタルディ