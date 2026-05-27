ふだんはそっけない態度も多めという猫ちゃん。そんな子がとびきり甘え始めたら…！その様子を収めた投稿が、記事執筆時点で61.2万再生を突破。「ああああぁ～！可愛い過ぎる！」「ｸﾞｷﾞｨｲｲｲwって変な声出た」など、思わず感情が爆発してしまうユーザーが続出しました。 【動画：普段はそっけない態度の猫が全力でパパに甘え始めた結果…抱きしめたくなる『赤ちゃんすぎる光景』】 いつもはツンなのに…今日