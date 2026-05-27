大事な尻尾が湯船に浸かってしまった猫さん。尻尾を救出しようと必死な姿が爆笑を呼んでいます。 飼い主さんに「おバカで面白い」と投稿されたこの動画は、136万回再生を突破。「可愛いですね～本気でしっぽの心配してますよねw」「しっぽって自分で動かせるんやでｗ」「必死なのにごめんね可愛いよ」といったコメントが寄せられています。 【動画：湯船に『しっぽ』が浸かってしまったことに『気づいた猫』…『まさ