インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表の岩澤実育（埼玉上尾メディックス）が27日、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。写真を添えた報告に、ファンの間で好評を博している。岩澤は短くなった黒髪にパーマをあてており、一部ピンクに染めるなど明るい以前の印象からガラリと変わっている。石川真佑との2ショットで笑顔を浮かべた。岩澤は自身のインスタグラムに「5月」