グラビアアイドルの秋田そなが26日、自身のインスタグラムでグラビアデビュー前のショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】まだグラビアデビュー前思わず目がいってしまう破壊力 秋田は「この時まだグラビアやってない時期」と記し、砂浜でチェック柄のウェアに身を包んだ姿を披露。三つ編みの黒髪が素朴さを感じさせる一方で、三角の布からはこぼれ落ちんばかりの膨らみ。締まったウエスト、細い足首へ