ロシアによるウクライナ侵攻以降、EUではサイバー攻撃や偽情報拡散、選挙への干渉といった「ハイブリッド攻撃」への警戒が強まっています。オランダの財政情報・捜査局(FIOD)は2026年5月18日、EUの制裁対象となっている組織に経済的資源を提供した疑いで、アムステルダム在住の57歳の男性とハーグ在住の39歳の男性を逮捕しました。あわせて800台以上のサーバー、帳簿、ノートPC、携帯電話が押収されています。FIOD houdt twee verd