◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセンウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）が、重賞初制覇へ順調な仕上がりをアピールした。Ｗコースでレッドシュトラール（４歳１勝クラス）を５馬身追走し、直線では内から並びかけて手応えよく併入。馬なりで５ハロン６６秒２―１１秒３と余裕たっぷりの動きだった。調教を見守っ