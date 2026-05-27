◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人が嫌なデータをはね返して連敗を５で止めた。先発・戸郷が０―０の３回に１点を先制された。５月は相手に先制されると１勝１１敗。直近の５連敗中も全て相手に先制を許していた。それだけにソフトバンクの３回の１点で重い空気が漂った。だが、逆境をはね返そうと全員で団結した。直後の３回の攻撃。１番泉口の中前安打、２番吉川の四