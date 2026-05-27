◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）ソフトバンクの連勝は４でストップした。育成契約から支配下登録され、来日５年目で初登板、初先発のアルメンタが３回途中に４安打４四死球で５失点ＫＯ。「四球がもったいなかった。反省して良い投球ができるようにしたい」と、メキシコ出身の２１歳の左腕は黒星デビューとなった。打線は戸郷に対して７回まで毎回走者を出したが、あと１本が