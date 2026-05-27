【新華社大理5月27日】中国雲南省大理市の農村、伙山（かざん）村に一風変わった絵画サークルがある。メンバーは全員、村のおばあさんたちで、最年長の王秉秀（おう・へいしゅう）さんは今年93歳になる。「農民の生活、農民が思い描く世界を絵にしている。90を超えても絵を描けるとは夢にも思わなかった」と王さんは語る。サークルが活動を始めたのは2012年。専門的な訓練を受けたことはなかったが、上海から来た芸術