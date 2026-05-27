昨年９月に第１子出産を発表した女優の内山理名が２７日、自身のインスタグラムを更新した。内山は「Ｒｅｃｅｎｔｓｈｏｏｔ．．この日に知ったブランド新鮮で立体感あってすき。」とつづり、近影を公開。黒のパンツスタイルのコーデなどを披露した。この投稿には「めっちゃ可愛い」「栄作さん羨ましい」「美しさが溢れている」「理名ちゃん可愛い」「神々しい美しさ」などのコメントが寄せられている。内山は俳優・