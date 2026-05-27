アイドルグループ・僕が見たかった青空の秋田莉杏、元SKE48の菅原茉耶が27日、都内で行われた舞台『紅哭‐KURENAI‐』初日会見に登壇した。信州・上田を舞台に戦場で生き延び、生きるために刀を振った忍びの少女たち「紅哭」が宿命に立ち向かう物語で、本格的な殺陣アクションに挑戦した2人が奮闘ぶりを語った。【写真】カッコイイ…赤が映える衣装で登場した秋田莉杏＆菅原茉耶秋田は「普段まったく触れることのない動きをさ