“アレン様”ことタレント・アレンが27日までに更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」に出演し、アジア人差別を受けた過去を明かす場面があった。「アジア人差別を気にしすぎ?」というテーマで行われた討論企画。そこでアレン様は「アジア人に対しての差別はあると思っていて」と、あるエピソードを語り始める。「ドイツのミュンヘンのレストランで、大きい声で“エクスキューズミー”って言ったんだけ