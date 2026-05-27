◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人は3回に打者一巡の猛攻で5点を奪って勝利し、連敗を5でストップ。橋上秀樹監督代行が初白星を挙げました。先発・戸郷翔征投手は初回から毎回ランナーを背負うも、要所を締めるピッチング。3回に山本恵大選手にタイムリーを浴び先制点を許しましたが、5回まで1失点とします。対する打線は1軍初登板のソフトバンク先発・アルメンタ投手に1巡目は封じられました