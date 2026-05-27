声優の入野自由が、約4年ぶりのミニアルバム「HUMOR」を8日26日にリリースし、同月29日に『入野自由 納涼祭2026』を開催することを発表した。【写真】清涼感！イベントビジュアルで浴衣姿でさわやかな笑顔の入野自由ミニアルバム「HUMOR」は、『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026』で初披露したスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、「ABEMA」オリジナル『声優と夜あそび2025』の火曜MCについて歌った「LOVE YA TUESDAY」（入野