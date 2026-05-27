今月、氷見市の田園地帯で国の特別天然記念物コウノトリのひなが少なくとも3羽誕生していたことが分かりました。市によりますとコウノトリのふ化が確認されるのは県内で初めてだということです。こちらは、写真愛好家の早本さんが望遠レンズを使い、遠い場所から撮影したコウノトリです。氷見市によりますと先月、コウノトリのつがいが市内の田園地帯の電柱の上に巣を作っているのが確認されました。つがいには、個体識別用の足環