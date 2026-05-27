県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、先週から0.5円値上がりし170.4円でした。卸売価格が上がったものの、小売店の価格競争により値上げ幅が抑えられた形です。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は170.4円で、0.5円値上がりしました。全国では、都道府県によって値上がりと値下がりとで二分化していて、平均では169.2円の横ばいになりました。価格を調査し