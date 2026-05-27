◇交流戦巨人5―1ソフトバンク（2026年5月27日東京D）巨人は3回に打者11人で一挙5得点の猛攻を見せてソフトバンクに逆転勝ち。今季最長の連敗を5で止めた。橋上秀樹監督代行（60）は2戦目の指揮で初白星となった。3回に1点先制を許したが、その裏に怒とうの11人攻撃が待っていた。1番・泉口の中前打、2番・吉川の四球、3番・坂本の中前打で無死満塁。1死後、5番・大城が押し出しの四球を選んで追いつくと、6番・キャベ