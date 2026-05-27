中東情勢の影響による原油高で県内の銭湯の経営は厳しさを増しています。そんななかきょう、銭湯の組合総会が開かれ、入浴料金値上げの是非について話し合いました。増える経費を料金に転嫁することが制度上難しい銭湯業界。値上げか、据え置きか。苦悩する店主を取材しました。高岡市で80年以上続く銭湯「憩の湯」です。湯を沸かすのに使う重油の量は月に3000リットル。中東情勢の悪化に伴って3月ごろから仕入れ値が上がり、経費