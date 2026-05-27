メロンの季節がやってきました。元気よく育ったという今年のメロン。おいしいメロンの見分け方は？【写真を見る】断面で解説「メロンはどこが甘い？」おいしいメロンの特徴は？「ワタ」に近いほど甘い？メロン生産量日本一の茨城県。収穫の時期を迎えていたのは、爽やかなオレンジ色の果肉と濃厚な甘みが特徴の「クインシーメロン」。山一ファーム 石田和徳 代表「今年（2026年）は天候もよくて、雨も少なくて、気温も高