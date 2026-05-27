読売ジャイアンツの阿部慎之助監督による涙の辞任から一夜、波紋が広がっている。辞任などをめぐって、子育て中の親などからはさまざまな声が聞かれた。涙の辞任から一夜、波紋広がる読売ジャイアンツ・阿部慎之助前監督（47）：伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。本当に申し訳ありませんでした。18歳の娘ときょうだいのけんかを止めた際に、押し倒すなど暴行を加