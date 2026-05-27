27日の県内は高気圧に覆われ各地で気温が上がりました。三条市や長岡市などでは最高気温が30℃以上となる「真夏日」となったほか、下越地方を中心に7地点でことしの最高気温を観測しています。27日正午すぎの新潟市中央区。半袖を着た人や日傘を差して歩く人の姿が見られました。高気圧に覆われた影響で各地で気温が上昇した県内。三条市で31.5度、長岡市で31.2度を観測するなど各地で6月下旬から8月上旬並みの暑さに…また下越地