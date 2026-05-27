シャオミ・ジャパン社長の呂暁露氏は、予告されていた名古屋エリアの直営店「Xiaomi Store」について、出店先が「イオンモール Nagoya Noritake Garden」に決定し、7月中旬にオープンすると発表した。 「イオンモール Nagoya Noritake Garden」は、名古屋駅から徒歩圏内に位置しており、今回のオープンをもって3大商圏すべてに「Xiaomi Store」を展開することになる。さらに、店舗数は「Xiaomi S