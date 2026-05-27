専門的なスキルを持ちJA共済の事業を普及するスタッフのうち2025年度、優秀な成績をおさめた職員を表彰する式典が金沢で開かれました。５月２７日、表彰されたのはJA共済と利用者の間に立ち、顧客のニーズに応じた保障の提案や助言を行うライフアドバイザーです。創立75周年を迎えた2025年度は県内15のJAからあわせて160人のライフアドバイザーが表彰を受けました。JA共済連石川では2026年4月からAIを活用した対話練習のシステムを