28日は北日本で広く雨。週明けは沖縄に台風接近か。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■北日本に低気圧が接近風も強まり荒れた天気に注意28日（木）は日本海を低気圧が進む予想で、北日本や北陸では広く雨が降るでしょう。低気圧は発達しながら北海道付近に進む影響で、局地的に雨脚が強まる恐れがあります。次第に風も強まる予想で、29日（金）にかけて北海道では荒れた天気になる恐れがあります。また、本州の南を前