いま、輸入牛肉の価格が高騰しています。ステーキガストはこの影響などで、食べ放題を今月末で終了すると発表しました。■“輸入牛肉高騰”食べ放題終了へ赤身の濃いうま味と肉汁が楽しめる希少部位の「みすじステーキ」など6品が、どれだけ食べても5800円。2022年に始まった、ステーキガストの人気イベント「ステーキ食べ放題」。毎月29日の肉の日にちなんで月1回開催されてきましたが、今月、店のSNSで“悲報”が。「ステーキ