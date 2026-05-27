◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２６日・神宮）ヤクルト・サンタナ外野手が同点の１０号２ランを放った。２点を追う８回１死一塁、真ん中に入ってきたスライダーをフルスイング。打球は左翼席へ飛び込んだ。２年ぶりの２ケタ到達となる一発を「ストレートが速い投手だったので、ストレートに負けないように打席に入りました。甘い所にきていいスイングができました」と振り返った。