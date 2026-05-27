バルセロナがニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得に向けて動いているようだ。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。バイエルンからの関心が明らかになっていたゴードンだが、この度バルセロナも獲得レースに参戦した模様。同クラブはマンチェスター・ユナイテッドからイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードをレンタル中だが、3000万ユーロ（約56億円）の買い取り