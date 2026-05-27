レヴァークーゼンは、カスパー・ヒュルマンド監督の後任候補を探しているようだ。27日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。今シーズンのレヴァークーゼンは、エリック・テン・ハフ前監督とともにスタートを切ったが、開幕節でホッフェンハイムに逆転負け喫すると、第2節で2点差を追いつかれてドロー。クラブはブンデスリーガ第2節終了後にテン・ハフ監督を解任した。後任にカスパー・ヒュルマンド監督を迎え入れ