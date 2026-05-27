阿部慎之助前監督娘への暴行容疑で現行犯逮捕 娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部慎之助前巨人軍監督。 【画像を見る】弁護士の見解…なぜ児相は警察に通報？ ２５日午後6時頃、自宅で１８歳の長女と１５歳の次女がけんかになり、阿部氏が「静かにしろ」と注意。長女から言い返されたことに腹を立て、襟元を掴み投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたとみられています。 長女はChatGPTの回答を受け児童相談所に通報し