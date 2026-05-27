アストン・ヴィラに所属するイングランド代表MFモーガン・ロジャーズに対し、複数のクラブが関心を寄せているようだ。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在23歳のロジャーズは2019年夏にマンチェスター・シティのアカデミーに加入し、複数回のレンタルを経て2024年夏にアストン・ヴィラへ加入した。トップ下や左右のウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算125試合出場31ゴール29アシストという成