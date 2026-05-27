◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２７日、美浦トレセン東京新聞杯、エプソムＣと重賞連勝中で勢いに乗るトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は、美浦・Ｗコースでイゾラフェリーチェ（５歳２勝クラス）を５馬身追走。最後の直線では内から並びかけると、しっかりと追われて６ハロン８３秒３―１１秒２で併入した。鹿戸調教師は「動く馬と併