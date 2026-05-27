クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスが26日、UEFAヨーロッパリーグカンファレンスリーグ（ECL）決勝に向けた前日会見に出席し、日本代表MF鎌田大地について言及した。クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。昨シーズンのFAカップを制し、今シーズンのECL出場権を獲得したクリスタル・パレス。リーグフェーズこそ10位に終わり決勝トーナメント進出プレーオフに回ったものの、そこから順調に勝ち上がり、